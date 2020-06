Politiet skyder formodet gerningsmand under optrin i Glasgow

Politiet i den skotske by Glasgow bekræfter, at en mistænkt mand i forbindelse med et optrin i den centrale del af byen er skudt og dræbt af betjente.

Yderligere tre personer skal være stukket ned med kniv

Det skotske politiforbund oplyste lidt tidligere, at en betjent er blevet stukket ned, og det bekræftes, at han er under behandling på et hospital.