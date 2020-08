Politiet opløser protest mod corona-restriktioner i Berlin

Tusindvis af demonstranter overholdt ikke afstandskrav, hvilket fik politiet til at opløse protest.

Politiet i den tyske hovedstad, Berlin, har lørdag valgt at opløse en stor demonstration mod restriktioner, der er indført for at bremse spredning af coronavirus.

Det skriver den tyske avis Bild.

Det vurderes, at omkring 18.000 var mødt op til lørdagens demonstration.

Kort efter middagstid greb politiet dog ind.

- Vi har desværre ikke andre muligheder. Vi har kontaktet lederen af demonstrationen og oplyst ham om, at dette møde vil blive opløst, skriver politiet på Twitter.

Årsagen til politiets indgriben er, at deltagerne ikke holdt den påkrævede afstand til hinanden.

- Af denne grund er der ingen anden udvej end at opløse forsamlingen. Jeg gentager. Mødet er hermed opløst, lød det i en besked til deltagerne via højttalere.

Myndighederne i Berlin havde forsøgt at nedlægge forbud mod lørdagens protest - netop af frygt for, at deltagerne ikke ville overholde reglerne.

Forbuddet blev dog afvist af en forvaltningsdomstol i Berlin fredag aften, og dermed var der altså grønt lys til at gennemføre protesten.

Politichefen i Berlin, Barbara Slowik, understregede allerede fredag, at politiet ville gribe ind "meget hurtigt", hvis ikke deltagerne overholdt reglerne.