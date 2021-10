Politiet kæmper næsten forgæves i Calais

Politibetjenten Maxence kigger ud over den vindblæste kyst, hvor migranter hver dag går om bord i små både for at krydse Den Engelske Kanal.

Dag og nat tager betjente ud på de sandede strande og klitter nord for byen Calais i Frankrig.

Med natkikkerter ser de ud i mørket og håber at opdage både fyldt med migranter.

For få dage siden opdagede Maxence og hans kolleger en gruppe på cirka 80 mennesker.

- Vi var cirka 200 meter fra dem, da vi hørte nogle bildøre smække. Det var menneskesmuglerne, der skulle have migranterne væk fra stranden, siger han.

Da betjentenes lygter ramte migranterne, spredte de sig i alle retninger. Menneskesmuglerne kørte hurtigt væk i deres biler.

Maxence går op til 12 kilometer i blødt strandsand i mørke, når han har nattevagt.

Trods det opslidende arbejde vokser utilfredsheden i Storbritannien.

Briterne er trætte af, at franske sikkerhedsstyrker ikke fanger flere.

15.400 mennesker har ifølge kystvagten prøvet at krydse kanalen i årets første otte måneder.

Det er en stigning på 50 procent i forhold til hele 2020.

På én dag i august i år krydsede 828 mennesker kanalen. I hele 2018 prøvede 600 mennesker at krydse den.

Brexit har slidt på forholdet mellem Frankrig og Storbritannien. At migranter strømmer over til Storbritannien, gør det ikke bedre.

I starten af september mødtes den britiske indenrigsminister, Priti Patel, med den franske indenrigsminister, Gerald Darmain.

Mødet skabte ikke umiddelbart bedre stemning mellem de to lande.

I juli lavede man en aftale om, at Storbritannien skulle give 62,7 millioner euro - over 466 millioner kroner - til at styrke den franske grænsekontrol.

Patel er kendt for sin hårde linje over for migranter og har talt om at lave flydende barrierer i kanalen.

Desuden taler hun for, at man skubber migranter tilbage mod Frankrig, hvis de bliver opdaget på vej over.

Dagen efter mødet skrev Darmain, at Frankrig ikke vil acceptere brud på den maritime lovgivning eller nogen form for afpresning.

Den franske kystvagt fastholder, at man ikke kan gøre noget ved bådene, når de er på vandet. Det kan få dem til at kæntre.

Briterne har givet flere hundrede millioner euro til franskmændene det seneste årti. Men det er ikke nok, hvis der slet ikke skal komme nogen over.

- Hvis man vil lave en grænse, som ingen kan komme forbi, skal man bruge rigtig mange mennesker, siger politichef Alexandre Gerland.

- Man skulle have folk stående med 300 meters afstand.

Tidligere var det hovedsageligt Eurotunnellen, migranter brugte, når de skulle til Storbritannien.

Det har nye sikkerhedstiltag nærmest gjort umuligt.

- Det er meget svært, siger Ibrahim til AFP i Calais.

Han er migreret fra Den Centralafrikanske Republik.

- Jeg har været her de seneste måneder. Jeg har et par venner, der har klaret den. Jeg prøver hver dag.

Ibrahim har ikke de 2000 dollar - knap 13.000 kroner - det koster at få en menneskesmugler til at hjælpe en over kanalen.

- Jeg venter, siger han.

- Nogle gange skal man være tålmodig.