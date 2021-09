Politiet i Florida fortsætter jagt på dræbt bloggers forlovede

Bestræbelserne på at finde den 23-årige Brian Laundrie har stået på i fem dage. Eftersøgningsarbejdet, der foregår i sumpområdet Carlton Reserve, genoptages torsdag.

Det fortæller talsmand for politiet i North Port Josh Taylor.

Myndighederne har ikke oplyst, hvorfor de tror, at Brian Laundrie stadig kan befinde sig i området, hvor det vrimler med alligatorer.

Det er mere end en uge siden, at Laundrie fortalte sin familie, at han var på vej til området for at tage på vandretur. Der gik tre dage, før familien meldte ham savnet.

Sagen har fået stor opmærksomhed i USA såvel som store dele af resten af verden, efter at den 22-årige Gabby Petito blev meldt savnet den 11. september.

Ti dage tidligere var Brian Laundrie vendt tilbage til sit hjem i North Port uden Petito fra en roadtrip på tværs af USA. Undervejs havde parret delt deres oplevelser fra rejsen på sociale medier.

Gabby Petitos lig blev fundet søndag i et fjerntliggende område af skoven Bridger-Teton i den vestlige del af delstaten Wyoming.

Fundet blev gjort mindre end 300 meter fra det sted, hvor to andre rejsende om aftenen den 27. august havde fanget Gabby Petito og Brian Laundries hvide varevogn på video.

Den hvide Ford var parkeret langs en grusvej.

Efter ligsynet af Gabby Petito besluttede myndighederne i Teton County at betegne hendes død som et drab. Dog er der ikke blevet offentliggjort en dødsårsag.

Gabby Petito og Brian Laundrie, som var forlovede, forlod deres hjemstat New York i juli og begav sig ud på det, de kaldte en "van life"-tur, altså en tur, hvor de skulle rejse og bo i deres varevogn.

Deres plan var at besøge en lang række amerikanske nationalparker og dokumentere turen på sociale medier.

I sidste uge frigav politiet i Moab i delstaten Utah en video optaget af en betjents kropskamera den 12. august, hvor Gabby Petito og Brian Laundrie blev stoppet af færdselspolitiet.

I videoen snøfter Gabby Petito og fortæller betjentene, at hende og Brian Laundrie har haft et skænderi. Hun indrømmer også, at hun har slået ham.

Samme dag ringede et vidne til alarmcentralen og fortalte, at vedkommende havde set Brian Laundrie slå Gabby Petito.