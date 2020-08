En demonstrant i Berlin med et skilt, der kræver "frihed for Tyskland". Mange tusinde er mødt op i Berlin for at protestere mod, at de skal bære mundbind og holde afstand. Demonstrationen har blandt andet samlet anarkistiske grupper, modstandere af vaccination og stærkt højreorienterede grupper.

Politiet i Berlin opløser under buhråb protester mod mundbind

Politiet i Berlin opløste lørdag aften en demonstration, der havde samlet 20.000 mennesker. De protesterede mod regeringens krav om blandt andet mundbind og fysisk afstand under coronakrisen.

Flere af demonstrationens ledere blev af betjente fjernet fra en scene, mens der lød buhråb fra de mange, der var mødt op på Unter den Linden og Brandenburger Tor for at protestere.

Politiet opjusterede lørdag aften skønnet over deltagere i demonstrationen fra 15.000 til 20.000.

Begrundelsen for at opløse den store forsamling var, at deltagerne ikke overholdt kravet om at bære mundbind og ikke holdt fysisk afstand til hinanden.

Trods en stigning i Tyskland i antallet af smittede med covid-19 var de mange mødt op i den tyske hovedstad for at protestere mod regeringens restriktioner.

Da de samlede sig tidligere på dagen, blev der råbt "frihed" og "modstand".

- Den største konspiration er pandemien med coronavirus, lød et andet tilråb.

- I stjæler vores frihed, lød et tredje.

Det var tilsyneladende folk med meget forskellig baggrund, der var mødt op, herunder folk der modsætter sig at lade sig vaccinere mod coronavirus.

Men en moddemonstration var ikke i tvivl om, hvem der også deltog.

- Ud med nazisterne, lød det herfra.

Politiet sørgede for, at de to demonstrationer ikke kom til at krydse hinanden, og der blev ikke meldt om sammenstød.

Tyskland har fra det første store udbrud i marts haft held til at begrænse coronasmitten. Men myndighederne kan igen melde om en stigning i antallet af folk med covid-19.

Saskia Esken, der formand for det socialdemokratiske regeringsparti SPD, kalder på Twitter deltagerne i lørdagens store demonstration i Berlin for "Covidioten".

- De bringer ikke bare vores helbred i fare, de bringer også vores resultater mod pandemien i fare, skriver hun.

Økonomiminister Peter Altmaier fra det andet regeringsparti, CDU, mener, det skal have konsekvenser at demonstrere på den måde, som det er sket i Berlin.

Han siger, at han går ind for hårdere straffe for at bryde de regler, der gælder under pandemien.

Tyskland har i det forløbne døgn registreret yderligere 955 nye smittede med covid-19, oplyser Robert Koch-instituttet.