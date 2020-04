Politiet finder rådne lig ved bedemand i New York City

Naboer havde klaget til politiet over en stank fra en bedemandsforretning i bydelen Brooklyn i New York City.

Adskillige rådne lig er blevet fundet i lastbiler ved en bedemand i New York City.

Flere naboer havde ifølge den amerikanske avis The New York Times ringet til politiet og klaget over en stank fra bedemandsforretningen i bydelen Brooklyn.

Da politiet nåede frem til forretningen, fandt betjente adskillige lig, der var gået i forrådnelse, i to lastbiler.

Det er uklart, hvor mange af de fundne der er døde af coronavirusset, oplyser myndighederne.

New York City er den værst ramte by af coronavirus målt på antallet af døde.

Ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University tidligt torsdag morgen dansk tid har byen registreret over 18.000 dødsfald. Det er 215 døde per 100.000 indbyggere, hvor Danmark til sammenligning har 7,6 døde.

De mange dødsfald, hvis volumen ikke er set siden den spanske syge i 1918, har sat millionbyens kirkegårde, kapeller, krematorier og hospitaler under et enormt pres.

Det, at døde newyorkere kan blive efterladt i en lastbil og forrådne ved højlys dag, understreger ifølge The New York Times det store pres, som byen er under. Virusset har allerede kostet over fem gange så mange menneskeliv som angrebet på World Trade Center.

En unavngiven embedsmand siger til avisen, at bedemanden er blevet nødt til at opbevare ligene i lastbilerne, da forretningens fryser er gået i stykker.

Ifølge avisen skal bedemænd opbevare lig inden begravelse eller kremering ved hensigtsmæssige forhold for at undgå infektion.