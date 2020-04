Politiet finder flere lig efter canadisk masseskyderi

Mandag lød dødstallet på 18, men canadisk politi oplyser tirsdag, at manden dræbte 23 personer, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Politiet bekræfter også, at gerningsmanden blev skudt af politiet og senere døde.

Han nåede også at sætte ild til flere huse og biler. Efter at politiet nu har gennemsøgt husene og bilerne, er dødstallet steget. En 17-årig er blandt andet fundet død i et af de nedbrændte huse, oplyser politiet tirsdag.

Gerningsmanden satte ild til mindst fire huse.

Skyderiet begyndte lørdag aften og varede omkring 12 timer.

Gerningsmanden kørte angiveligt rundt i en bil, der var malet i stil med en politibil, i den lille kystby Portapique, hvor drabene fandt sted.

Politiet kender endnu ikke motivet bag skyderiet.

Gerningsmanden er af politiet identificeret som den 51-årige Gabriel Wortman. Han arbejdede på en tandklinik i byen Dartmouth i Nova Scotia.

Politiet standsede den formodede gerningsmand på en tankstation søndag formiddag lokal tid.

De 23 ofre gør skyderiet til det mest dødelige i moderne tid i Canada. Det overgår et skyderi i Montreal i 1989, hvor 15 kvinder blev dræbt.

Masseskyderier er relativt sjældne i Canada, som har en langt mere restriktiv våbenlovgivning end nabolandet USA.

- Dette er en de af de mest meningsløse voldshandlinger i vores provins' historie, sagde Nova Scotias premierminister, Stephen McNeil, mandag.