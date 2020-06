Politiet anholder flere ved Black Lives Matter-demo i Göteborg

Politiet valgte at opløse lørdagens demonstration med omkring 2000 deltagere, hvorpå nogle af deltagerne kastede flasker mod politiet og knuste butiksvinduer i byen.

Flere er anholdt i Göteborg i forbindelse med en Black Lives Matter-demonstration søndag. Det oplyser politiet i den svenske by.

Et antal politibusser er sendt til stedet.

- Flere er anholdt, men jeg ved ikke hvor mange, siger politiets talsmand Christer Fuxborg.

Demonstrationen begyndte på fredelig vis, men efter at politiet havde opløst den, kom det til uroligheder.

Oprindeligt havde 50 personer fået tilladelse til at demonstrere. Denne tilladelse gjaldt mellem klokken 14 og 17. Men allerede klokken 13.30 havde flere hundrede personer sluttet sig til demonstrationen.

Inden klokken 14 var omkring 2000 mennesker på det sted, hvor demonstrationen begyndte. Derfor besluttede politiet at opløse den.

- Vi har omkring 2000 personer, og der er trængsel mod podiet, hvor der holdes tale, siger Christer Fuxborg.

- Så den kan ikke opretholde den sociale distancering, og man har taget beslutningen om at opløse demonstrationen, forklarer han.

Men en stor del af deltagerne i demonstrationen fortsatte gennem det centrale Göteborg, fortæller en fotograf fra nyhedsbureauet TT.

På et tidspunkt knælede demonstranterne foran politiet. Nogle af dem råbte til betjentene, at de skulle gøre det samme. Da de ikke reagerede, røg de første flasker gennem luften.

Det fik politiet til at skubbe til demonstranter, der kom for tæt på.

I det øvrige Europa var der ligeledes demonstrationer i mange byer søndag. Blandt andet i København, hvor over 15.000 mennesker deltog. Her oplyser Københavns Politi, at alt forløb fredeligt.