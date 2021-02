Politichef: Trump-tilhængere vil sprænge Kongressen i luften

Det siger den fungerende chef for politistyrken i Kongressen, Yogananda Pittman, under en høring torsdag.

Der er fortsat trusler fra ekstremister, som eksempelvis kunne forsøge at rette et angreb mod bygningen, når præsident Joe Biden skal tale i Kongressen.

- Medlemmer af militsgrupper, der var til stede 6. januar, har udtrykt ønske om, at de vil sprænge kongresbygningen i luften og dræbe så mange mennesker som muligt, siger hun.

Den fungerende politichef tilføjer, at de pågældende personer taler om at gøre det i forbindelse med præsidentens årlige tale om nationens tilstand.

Der er endnu ikke fastsat en dato for, hvornår Biden skal holde sin første tale om nationens tilstand. Det plejer at være i begyndelsen af året.

Omkring 5000 soldater patruljerer ved kongresbygningen og har gjort det siden 6. januar, hvor hundredvis af Trump-tilhængere stormede bygningen.

Det skete i et forsøg på at forhindre, at Kongressen formelt godkendte Joe Bidens sejr ved valget i november 2020.

Angrebet forsinkede processen i nogle timer og betød, at politikerne måtte evakueres fra salen og føres til sikrede rum.

Fem mennesker døde under urolighederne, heriblandt en politimand.

Over 200 mennesker er blevet sigtet for at have deltaget i stormløbet, heriblandt flere medlemmer af stærkt højreorienterede grupper som Oath Keepers og Proud Boys.

Yogananda Pittman siger torsdag i Kongressen, at det fortsat er afgørende at bevare et højt niveau af sikkerhed.

- Vi tror, at det er klogt at opretholde en styrket og robust sikkerhed, indtil vi har håndteret disse sårbarheder, siger hun.

De 5000 soldater bliver der i hvert fald til midten af marts.