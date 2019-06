Politi undersøger kobling mellem to eksplosioner i Linköping

Det oplyser politiet på et pressemøde tirsdag eftermiddag.

Svensk politi har afhørt mere end 300 personer, efter at den sydsvenske by Linköping fredag 7. juni blev ramt af en voldsom eksplosion, der af politiet mistænkes for at være en bombe.

Her kom det også frem, at politiet undersøger en mulig sammenhæng mellem eksplosionen fredag og en anden eksplosion to dage forinden.

Den skal være sket ved Braskens Bro i Linköping i nærheden af Ådalgatan, hvor en eksplosion 7. juni beskadigede 109 lejligheder.

- Vi er interesserede i alle iagttagelser i det her område af en eksplosion den 5. juni ved 18-tiden. Vi undersøger, om der er en sammenhæng mellem eksplosionen 5. juni og 7. juni, siger efterforskningsleder John Skoog.

Det er ellers ikke meget nyt, det svenske politi tirsdag kan fortælle om eksplosionen fredag. Her blev omkring 20 mennesker lettere kvæstet.

- Vi har fået en del interessante oplysninger, som vi arbejder videre med, men vi har ikke mulighed for at gå ud med, hvad de her oplysninger handler om, siger efterforskningsleder John Skoog.

Politiet vil ikke uddybe, hvor stor eksplosionen den 5. juni var.

Det kan heller ikke oplyse om, hvad der kan ligge bag eksplosionen den 7. juni uden at henvise til de pågående undersøgelser, lyder det.

- Vi venter på svar fra den nationale kriminaltekniske afdeling, og vi har fået en del foreløbige resultater, som kan give en vis indikation, lyder det.

Fredag meddelte politiet, at man formodede, at der var blevet placeret sprængstoffer i bygningen, der eksploderede.

Lederen af politiets efterforskning, Magnus Skoglund, sagde til den svenske avis Aftonbladet, at man arbejder ud fra en arbejdshypotese om, hvem den formodede bombe var rettet imod.

Der har været adskillige sager i de seneste år i svenske byer med sprængstoffer anvendt i bandeopgør.

En talskvinde for politiet sagde fredag, at politiet er ved at undersøge, hvorvidt eksplosionen kan knyttes til kriminelle grupper.