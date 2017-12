Politi sigter australier for missilhandel for Nordkorea

Australsk politi mistænker manden, der er født i Sydkorea, for forsøg på at være mægler i forhandlinger om våbendele til ballistiske missiler til en værdi af adskillige millioner dollar.

En australsk statsborger er søndag blevet sigtet for at have været agent for Nordkorea.

Australiens føderale politi oplyser, at den 59-årige mand brugte krypteret kommunikation til at mægle i forhandlingerne og diskutere leverancer af dele til masseødelæggelsesvåben.

Ifølge det australske politi var manden udsendt af det nordkoreanske regime for at tjene penge til styret.

Det skete blandt andet ved salg af software, der bruges til at styre ballistiske missiler. Derudover tilbød manden sin nordkoreanske ekspertise til andre "internationale enheder".

Manden står over for seks sigtelser relateret til salg af våbenudstyr og ekspertise fra Nordkorea. Derudover er han sigtet for forsøg på at sælge kul fra Nordkorea til købere i Indonesien og Vietnam.

Den 59-årige mand er den første, der bliver sigtet under Australiens lovgivning om masseødelæggelsesvåben. Han risikerer en fængselsstraf på op til ti år.

Neil Gaughan, talsmand for det australske politi, oplyser, at manden er sigtet for aktiviteter, der har fundet sted i løbet af det seneste år.

Han blev anholdt i en forstad til den australske storby Sydney lørdag.

Manden blev som udgangspunkt sigtet for to fejlslåede transaktioner.

- Men vi vurderer, at vi taler om handler på dusinvis af millioner af dollar, hvis de var blevet gennemført, siger Neil Gaughan.

Politiet kom på sporet af manden efter et tip fra udlandet.

- Jeg ved, at disse sigtelser lyder alarmerende, men vi mener ikke, at der er kommet nogle våben eller våbendele til Australien, siger Neil Gaughan.

Nordkorea har trodset adskillige internationale sanktioner og FN-resolutioner i forbindelse med styrets våbenprogram.

I sidste måned testede regimet sit hidtil kraftigste ballistiske missil, der ifølge styret kan nå hele det amerikanske fastland.