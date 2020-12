Politi sigter kvinde for hensynsløs påkørsel af protest i USA

En kvindelig bilist, der fredag ramte seks mennesker under en Black Lives Matter-protest i New York City, er sigtet for på hensynsløs vis at have udsat andre for fare.

Det skriver NBC News.

Flere blev kvæstet, da bilen fredag eftermiddag lokal tid satte i gang med et ryk inde i folkemængden, men ingen fik livstruende skader.