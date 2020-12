Politi retter blik mod 63-årig efter eksplosion i Nashville

Politi har ransaget hjemmet hos en person, der menes at være knyttet til bilbomben, der eksploderede i den amerikanske by Nashville om morgenen juledag.

Personen sættes i forbindelse med eksplosionen, der fandt sted fredag morgen i det centrale Nashville i en parkeret autocamper. Kort inden eksplosionen, lød en advarsel om, at autocamperen ville sprænge i luften.

Det er ikke oplyst, hvorvidt politiet har anholdt nogen i forbindelse med eksplosionen. Det oplyses heller ikke, hvordan den 63-årige person er knyttet til den.

Politiet fastslog på dagen for eksplosionen, at det ikke var en ulykke, men en forsætlig handling.

Tre personer blev såret, og eksplosionen forårsagede flere skader på bygninger og biler i nærheden.

Der er ikke blevet bekræftet nogen dødsfald i forbindelse med hændelsen, men myndighederne undersøger spor fundet på stedet, som kan være menneskelige rester.

- Skaderne er chokerende, og det er et mirakel, at ingen beboere er blevet dræbt, skrev Bill Lee, der er guvernør i delstaten Tennessee, hvor Nashville er hovedstad, lørdag på Twitter.

Motivet bag eksplosionen er uvis. USA's forbundspoliti (FBI) er tilkaldt for at hjælpe med efterforskningen.

Politiet har indtil nu modtaget mere end 500 tip fra befolkningen, som der nu skal arbejdes videre med.

Politiet kalder gerningsstedet for "et kæmpe puslespil", fordi bomben har spredt bevismateriale ud over flere byblokke.

Guvernøren i delstaten har bedt præsident Donald Trump om at erklære undtagelsestilstand i staten. Det er et teknisk skridt, der vil udløse føderal hjælp til at reparere nogle af skaderne.

Flere af bygninger har ifølge guvernøren historisk betydning.