Politi på Lesbos bruger tåregas mod vrede migranter

Det kom til kampe mellem demonstrerende migranter og politi, efter at tusindvis af Moria-lejrens beboere blev gjort hjemløse ved en storbrand tidligere på ugen.

Hidtil er forsøg på hurtigt at opbygge en erstatningslejr blevet blokeret af de lokale myndigheder, som ikke længere vil have migranterne på Lesbos.

Fredag lovede ti EU-lande med Tyskland og Frankrig i spidsen at tage imod 400 hjemløse børn fra lejren.

Grækenland har dusinvis af lignende lejre for flygtninge og migranter. Moria-lejren, som var den mest overfyldte, er blevet kritiseret for dårlige sanitære forhold og pladsmangel.

Siden branden tidligt onsdag har tusindvis af asylansøgere sovet på gader eller i døråbninger.

Lørdagens sammenstød skete midt på dagen ved en midlertidig lejr, som de græske myndigheder har opført. Her var hundredvis af unge samlet for at demonstrere, og da nogle af dem kastede med sten, svarede politiet igen med tåregas.

Mellem 12.000 og 13.000 personer befandt sig i lejren, selv om den kun er beregnet til omkring 3000 migranter.

Migranterne blev evakueret under branden.

Lejren ved landsbyen Moria på Lesbos blev anlagt på et tidligere militært område og åbnet i 2013. Den var hegnet ind med pigtråd.

Der har været løbende rapporter om forskellige former for overgreb, vold og selvmord i lejren.