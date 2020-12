Politi jagter spredte protester i Hviderusland

I næsten fire måneder har oppositionen i Hviderusland hver weekend været på gaden for at protestere mod genvalget af præsident Aleksandr Lukasjenko.

Søndag var ingen undtagelse. Men i de seneste uger har oppositionen skiftet taktik og spreder protesterne ud over hele hovedstaden, Minsk, for at forhindre politiet i at anholde demonstranter i stor stil.