Politi jagter endnu en mand i Oslo efter ambulancepåkørsel

Politiet bekræftede, at en bevæbnet mand stjal en ambulance, og denne var pågrebet. Men kort efter oplyste myndighederne til VG, at ambulancen blev stjålet af to mænd, og at den ene stadig er på fri fod.

- Vi jagter fortsat en person, siger politiet til VG.

En mand er pågrebet, og vi har kontrol med den ambulance, som blev stjålet, hedder det i et tweet fra politiet.

Politiet har på Twitter også skrevet, at det har affyret skud mod ambulancen.

- En gerningsmand blev lettere såret, hedder det i et tweet.

Politiet siger, at et barn er bragt til et sygehus.

- Politiet satte en helikopter og store styrker ind. Skadeomfanget er foreløbigt uklart, skriver politiet.

Ambulancen blev overtaget af en person på Åsengata på Torshov.

NRK har talt med flere personer, som blev påkørt. Ambulancen ramte også et vejskilt.

Flere norske medier skriver, at politiet skød mod dækkene på ambulancen i et forsøg på at stoppe den, da den kørte væk efter at have ramt flere personer.

Et øjenvidne siger til VG, at politiets hundepatrulje og to-tre andre patruljer begyndte at skyde mod ambulancen.

- Folk på stedet dukkede sig ned bag parkerede biler, siger øjenvidnet, som tilføjer, at tre politibiler synes at være totalskadet.