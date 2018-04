Politi i Nashville har anholdt formodet drabsmand

Politiet i den amerikanske by Nashville meddeler, at det har anholdt den formodede gerningsmand til et firedobbelt drab på en vaffelrestaurant.

Episoden skete natten til søndag amerikansk tid.

Den 29-årige Travis Reinking blev efterfølgende efterlyst for at have åbnet ild på vaffelrestauranten, og en menneskejagt blev iværksat.