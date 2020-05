Politi i Hongkong fjerner demonstranter fra lovgivningsråd

Her diskuterer lovgivere et forslag, der blandt andet vil forbyde hån af den kinesiske nationalsang.

Demokratiforkæmperne anser loven for at være et nyt angreb på ytringsfrihed og et led i Beijings bestræbelser på at gøre Hongkong til en almindelig del af Kina.

Onsdag skød politiet i Hongkong mod demonstranter med projektiler, der indeholder peberspray, og foretog 300 anholdelser.

Det omstridte lovudspil skal behandles sidste gang den 4. juni. Alting tyder på, at det bliver vedtaget.

Sidste uge annoncerede topfolk i Beijing planer om en såkaldt sikkerhedslov for Hongkong. Også denne har mødt stor kritik fra Hongkongs befolkning.

Kina vil ifølge udkastet til sikkerhedsloven give sig selv magten til at lave lovgivning for Hongkong i forhold til at forebygge og straffe terrorisme, løsrivelsesforsøg og indblanding fra udenlandske magter.

Den Nationale Folkekongres i Kina ventes senere torsdag at stemme om nye sikkerhedslove for Hongkong.

Ifølge prodemokratiske demonstranter i Hongkong vil også denne lov medføre et strammere greb fra Kina om den tidligere britiske kronkoloni.

I sensommeren og efteråret sidste år samledes store prodemokratiske demonstrationer mod det kinesiske styre. Det kom mange gange til voldelige sammenstød.