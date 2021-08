Politi i Hongkong anholder unge for at promovere terrorisme

Det sker, efter at de studerendes studenterforening i sidste måned vedtog et forslag om officielt at mindes en 50-årig mand. Han stak i juli en politibetjent ned, inden han tog sit eget liv.

Politiet i Hongkong har anholdt fire studerende for at "promovere terrorisme". Det oplyser politiet onsdag.

Politiet har tidligere forklaret, at betjenten blev stukket ned bagfra 1. juli. Her var han sammen med kolleger på arbejde for at forhindre protester i at bryde ud. Anledningen var årsdagen for overdragelsen af den tidligere britiske koloni til Kina i 1997.

Gerningsmanden stak efterfølgende sig selv i brystet. Han døde senere på hospitalet af sine skader. Den 28-årige politimand slap med en punkteret lunge.

Hongkongs politichef, Chris Tang, beskrev efterfølgende episoden som et terrorangreb, der var begået af "en enlig ulv".

Kort efter angrebet vedtog flere medlemmer af Hongkong Universitets studenterforening et kontroversielt forslag. Det handlede om officielt at mindes den 50-åriges død og "værdsætte" hans "offer".

Forslaget er siden blevet trukket tilbage.

Studenterforeningens kontor blev i månederne efter ransaget af politiet.

Hongkongs Universitet har siden afbrudt alle forbindelser til foreningen. Desuden har 30 studerende fået et forbud mod at vise sig på universitetet.

Forstander Steve Li siger onsdag, at foreningens forslag "var meget chokerende".

- Det forsøgte at rationalisere og glorificere terrorisme, siger Li, der også mener, at det "opfordrede folk til at begå selvmord".

Han tilføjer, at de anholdte er mellem 18 og 20 år gamle.

Samfundet i Hongkong har været splittet, siden demonstranter gik på gaden i 2019 i protest mod politivold og øget kinesisk indflydelse i bystyret.

Protesterne døde ud sidste år. Især på grund af coronapandemien og indførelsen af en ny kinesisk sikkerhedslov. Loven har blandt andet gjort det ulovligt at kritisere det kinesiske styre.

Den anses af mange for at være indført af Kina for at lukke munden på kritikere og for at begrænse ytringsfriheden.

Omvendt mener tilhængere af loven, at den har genskabt stabiliteten i byen.