Politi har skuddræbt mistænkt for drab i Portland

Politiet i byen Lacey syd for Seattle på den amerikanske vestkyst har skudt og dræbt en mand, som var mistænkt for at have dræbt en højrefløjsaktivist i Portland i Oregon. Det rapporterer The New York Times og BBC.

Embedsmænd siger, at den 48-årige Michael Reinoehl, som var selverklæret antifascist, blev skudt og dræbt, da politifolk rykkede ud for at anholde ham torsdag.

Reinoehl var mistænkt for at have skudt og dræbt Aaron Danielson, en tilhænger af præsident Donald Trump og af Patriot Bønnegruppen i Portland.

En anonym kilde siger til AP, at Reinoehl havde trukket en pistol, da politiet kom for at anholde ham i Lacey.

- De de ville pågribe ham, kom det til skudvekslinger, siger politimanden Ray Brady til The New York Times.

Aaron Danielson blev dræbt natten til søndag i Portland, da demonstranter fra forskellige grupper udkæmpede gadekampe.

På tværs af USA har der i flere måneder været demonstrationer mod racisme og politivold. Startskuddet til demonstrationerne var drabet på den sorte mand George Floyd, som i slutningen af maj blev kvalt under en anholdelse.

I Portland specifikt har der været spændinger mellem forskellige demonstranter hver aften i næsten tre måneder, efter at George Floyd døde, skriver Reuters.

I juli besluttede den amerikanske regering ledet af præsident Donald Trump at sende føderale styrker til Portland for at dæmme op for demonstrationerne.

I et videointerview, som blev sendt torsdag af Vice News, sagde Reinoehl, at han handlede i selvforsvar, da han mente, at både han og hans ven ellers ville blive knivstukket.

- Jeg havde ikke noget valg. Det vil sige, at jeg havde det valg, at jeg kunne have siddet og overværet, hvordan de dræbte en af mine farvede venner. Men det ville jeg ikke, siger han i interviewet.