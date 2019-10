En specialenhed under den mexicanske hær blev indsat i beyn Culiacán natten til fredag, hvor en væbnet konflikt fik politiet til at løslade den formodede leder af Sinaloa-kartellet.

Politi frigiver El Chapos søn til kartel

I få timer nåede mexicansk politi at have den formodede leder af Sinaloa-kartel i sin varetægt. Otte er døde i blodig kamp, der endte med lederens løsladelse.

Det indrømmede forsvarsminister Luis Sandoval på et pressemøde fredag, efter at anholdelsen af 28-årige Ovidio Guzman Lopez langtfra gik som ønsket.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her