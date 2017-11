Politi fjerner sidste flygtninge fra omstridt australsk lejr

- Alle er væk. Alle er stået på busser, de har pakket deres tasker, og de er taget afsted, siger politichef Dominic Kakas.

I alt er 378 mænd blevet fjernet fra lejren de seneste to dage. De er blevet fragtet til den nærliggende by Lorengau.

Flygtningene har nægtet at forlade lejren, fordi de frygter for sikkerheden i de nye lejre. Store dele af lokalbefolkningen er da også modstandere af, at asylsøgerne skal være på Manus-øen.

Ifølge organisationer har politiet brugt tvang og ødelagt flygtninges ejendele for at fjerne dem fra lejren.

Australien erklærede lejren for lukket 31. oktober.

Derfor slog Australien, der står for al drift af lejren, elektricitet og vandforsyninger fra. Men de 378 mænd har hidtil nægtet at forlade lejren.

Flygtningene mener, at de nye centre, de skal fragtes til, mangler sikkerhed, vand og elektricitet.

Australien er over de seneste år blevet berygtet for sin flygtningepolitik. Landet har sendt asylansøgere, der pågribes til havs af kystvagten, til en flygtningelejr i østaten Nauru eller til Manus-øen.

FN, Amnesty International og Human Rights Watch har kritiseret lejrene.

Kritikken går blandt andet på, at lejrene føles som et fængsel for asylansøgerne, der bliver holdt indespærret under kritisable forhold.

I 2016 beskrev avisen The Guardian omkring 2000 hændelser i lejren i Nauru. Blandt andet blev der beskrevet overfald, børnemishandling og forsøg på selvskade blandt beboerne.