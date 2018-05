Politi finder 72 tasker med penge hos malaysisk eksleder

Najib Razak, der uventet tabte parlamentsvalget i Malaysia i sidste uge, er blevet beskyldt for at svindle for hundredvis af millioner dollar gennem det statslige vækstinitiativ 1Malaysia Development (1MDB).

Her satte Najib Razak sig selv som bestyrelsesformand.

Initiativet har begravet sig selv i en gæld på flere milliarder dollar. Imens lyder anklagerne på, at næsten 700 millioner dollar af initiativets penge er endt på Najib Razaks bankkonto.

Najib Razak, hvis fulde navn er Haji Mohammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, nægter at have gjort noget ulovligt. Han også blevet frikendt i en undersøgelse, som den malaysiske regering har foretaget.

Konfiskeringerne fredag blev foretaget i ejendomme, der er tilknyttet undersøgelser af 1MDB-initiativet.

Najib Razak trak sig lørdag som formand for partiet Umno og leder af koalitionen National Front med omgående virkning.

På grund af efterforskningen af ham har han fået udrejseforbud.

Den tidligere premierminister skriver på det sociale medie Twitter, at han respekterer forbuddet mod at forlade landet.

- Jeg er blevet informeret om, at Malaysias immigrationsdepartement ikke vil tillade min familie og mig at rejse ud af landet. Jeg respekterer anvisningerne og vil blive i landet, skriver han.

92-årige Mahathir Mohamad har overtaget magten i Malaysia efter Najib Razaks nederlag i sidste uge. Han har bedt politiet om at genåbne sagen mod Najib Razak og sendt landets justitsminister på orlov.

Justitsministeren mistænkes for at have hjulpet med at dække over Najib Razaks korruptionsskandale.