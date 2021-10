Politi fængsler en omstridt tidligere leder i Georgien

Saakashvili har i en række år boet i Ukraine. Han har i alle årene været en omstridt person i Georgien.

Han meddelte tidligere på ugen, at han agtede at flyve til Georgien forud for lørdagens lokalvalg. For at hjælpe med til at "redde landet", sagde han.

Også selv om der var en stående ordre om at anholde ham.

Saakashvili havde opfordret georgierne til at gå på gaden og demonstrere.

Den 53-årige politiker var med til at lede den såkaldte roserevolution i 2003. Den afsatte landets præsident og den tidligere sovjetiske udenrigsminister Eduard Sjevardnadse.

Saakashvili er i Georgien eftersøgt for blandt andet magtmisbrug. Selv anser han anklagerne for at være politisk motiverede ifølge Reuters.