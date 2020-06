Politi bruger vandkanoner mod coronaprotest i Haag

Politiet i den hollandske storby Haag tog søndag vandkanoner i brug for at opløse en protest mod coronatiltag.

- Det havde intet at gøre med en almindelig demonstration, siger en polititalsmand til hollandsk radio.

Mindst fem personer er anholdt for at kaste sten mod betjente. Flere andre blev taget med i politiets busser, efter at de nægtede at opløse demonstration og forlade stedet.

Borgmester Johan Remkes havde i første omgang forbudt arrangørerne - en gruppe, der kalder sig "Virus Vanvid" - at demonstrere.

Men da flere hundrede mennesker dukkede op og blandede sig med hundredvis af fodboldfans, gav han efter og tillod en mindre demonstration af kort varighed.

På et tidspunkt blev stemningen imidlertid voldelig, og det fik politiet til at gribe ind.

Holland har knap 50.000 bekræftede tilfælde af coronasmitte. 6090 mennesker, der var smittet, er døde.