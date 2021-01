Politi bandlyser militsleder fra Biden-protest i Washington

Samtidig blev to personer anholdt i forbindelse med, at hundredvis af Trump-støtter samlede sig i USA's hovedstad for at demonstrere mod valget af Joe Biden som landets kommende præsident.

Militslederen Enrique Tarrio blev mandag anholdt i Washington for angiveligt at sætte ild til et Black Lives Matter-flag i en historisk sort kirke og for ulovlig våbenbesiddelse.

Han blev tirsdag løsladt og midlertidigt bandlyst fra byen. Det viser et retsdokument, som Reuters har set.

Tarrio fik beskeden om at holde sig væk, samme dag som en større demonstration mod Bidens sejr ved præsidentvalget 3. november gik i gang i hovedstaden.

Demonstrationen forventes at vokse til flere tusind mennesker onsdag - samme dag som Kongressen officielt forventes at bekræfte Joe Biden som USA's næste præsident.

Donald Trump annoncerede tirsdag aften på Twitter, at han planlægger at holde tale under demonstrationen.