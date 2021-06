Apple Dailys chefredaktør, Ryan Law (anden fra højre), bliver her anholdt et sted i Hongkong.

Politi anholder fem chefer på kendt Hongkong-aktivists medie

Fem mediechefer er under sikkerhedsloven anholdt for "konspirationer med et fremmed land", oplyser politiet.

Fem ledende ansatte hos avisen Apple Daily og udgiveren Next Digital er torsdag morgen lokal tid blevet anholdt af politiet i Hongkong.

Det oplyser politiet selv.

Samtidig har betjente foretaget større razziaer mod både Apple Daily og Next Digital.

Tabloidavisen Apple Daily er den kendte, fængslede Hongkong-aktivist Jimmy Lais medie.

Blandt de anholdte er avisens chefredaktør, Ryan Law.

Politiet oplyser, at lederne er blevet anholdt for brud på den nationale sikkerhedslov.

Ifølge Hongkongs politi er cheferne anholdt for "hemmelige konspirationer med et fremmed land eller eksterne elementer til fare for landets sikkerhed".

Avisen viste live-billeder af razziaen på sin Facebook-profil.

Her ser man politibetjente, som afspærrer et større område og går gennem bygningen.

Aktionen er den anden ransagning på mindre end et år hos Apple Daily, som ligger i området Tseung Kwan O.

Hongkongs nationale sikkerhedspoliti oplyser i en meddelelse, at ransagningskendelsen hos et medieselskab i netop Tseung Kwan O inkluderer "beføjelser til at gennemsøge og beslaglægge journalistisk materiale".

Myndighederne har slået hårdt ned på den prodemokratiske bevægelse i Hongkong, siden Kina sidste sommer indførte en ny sikkerhedslov.

Kina beskyldes for med sikkerhedsloven at være i gang med at afvikle Hongkongs delvist demokratiske institutioner.

Også Lais gentagne anholdelser har mødt kritik fra vestlige regeringer.

Lai afsoner for tiden domme for blandt andet at have organiseret en uautoriseret forsamling i Hongkong 1. oktober 2019, hvor der fandt en stor prodemokratisk demonstration sted.

Hongkong blev under en aftale fra 1997 med Storbritannien overdraget til Kina under den betingelse, at Hongkong blev oprettet som en særlig region, der har delvist selvstyre efter devisen "ét land - to systemer".