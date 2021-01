Politi anholder en af verdens mest eftersøgte narkobaroner

Han er på det amerikanske forbundspoliti, FBI's, liste over verdens mest eftersøgte personer og er blevet sammenlignet med den mexicanske narkobaron Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Han blev anholdt fredag i Amsterdams lufthavn Schiphol på anmodning fra australsk politi, der mener, at hans organisation dominerer narkohandlen i Asien, der omsætter for cirka 330 milliarder kroner om året.

Tse Chi Lop forventes at blive udleveret til Australien, efter at han er blevet fremstillet for en dommer i Holland.

- Han var allerede på listen over verdens mest eftersøgte, og han blev tilbageholdt, baseret på de efterretninger vi modtog, siger Thomas Aling.

Ifølge dokumenter fra narkopoliti i fire lande har Tse Chi Lop flyttet sig mellem Macau, Hongkong og Taiwan de seneste år. Han er tidligere dømt og boede for år tilbage i Toronto i Canada.

- Tse Chi Lop er i samme liga som El Chapo eller måske endda Pablo Escobar, sagde Jeremy Douglas, der repræsenterer Sydøstasien og Stillehavet i FN's kontor for narko og kriminalitet (UNODC), til Reuters i 2019.

Tse Chi Lop mistænkes for at lede et narkokartel kaldet "The Company".

Politiet kalder også kartellet for "Sam Gor". Det betyder "den tredje bror" på kantonesisk og er en reference til et af Tse Chi Lops kaldenavne.

Gruppen har ifølge Australiens Føderale Politi været direkte involveret i mindst 13 sager om narkosmugling siden januar 2015.

Ifølge australsk politi er kartellet ansvarlig for op til 70 procent af alle ulovlige stoffer, der kommer ind i Australien.