Politi: Uheld på motorvej i Berlin var islamistisk angreb

Anklagemyndigheden i Berlin siger, at en mand begik en "islamistisk handling", da han med fuldt overlæg forårsagede flere trafikulykker på motorvejen i Berlin, hvorved seks personer blev kvæstet.

- Manden synes at have haft en islamistisk motivation i henhold til vores første undersøgelser, siger en talsperson for anklagemyndigheden til AFP.