Politi: Mistænkt er død efter angreb i London

Britisk politi fik en anmeldelse om et knivangreb på London Bridge klokken 14.58.

Politiet oplyser, at gerningsmanden nåede at såre flere, inden han blev overmandet og skudt af politibetjente.

Gerningsmandens motiv er endnu ukendt. Men ifølge talsmanden for det britiske antiterrorkorps karakteriseres episoden som "terrorrelateret".

Flere britiske medier har citeret vidner for at sige, at gerningsmanden tilsyneladende bar en selvmordsvest under episoden.

Politiet oplyser fredag eftermiddag, at vesten var en attrap.

- På grund af meldinger om, at den mistænkte måske havde en sprængladning, var der også tilkaldt specialister til stedet, og vi har afspærret et stort område for at sikre, at offentligheden ikke er i fare, siger Neil Basu.

- Men på dette tidspunkt kan jeg bekræfte, at vi mener, at anordningen, der var spændt fast til kroppen på den mistænkte, var en attrap, tilføjer han.