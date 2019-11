Politi: Migranter på fragtskib formentlig fra Kuwait eller Irak

Hollandsk politi understreger, at arbejdet med at identificere 25 migranter på fragtskib ikke er afsluttet.

De 25 migranter, der tirsdag blev fundet i en kølecontainer på et fragtskib fra Holland til England, er højst sandsynligt fra Kuwait eller Irak.

Det oplyser politiet i Rotterdam onsdag på det sociale medie Twitter.

I et andet Twitter-opslag understreger politiet ifølge nyhedsbureauet dpa, at processen med at identificere de 25 personer ikke er overstået, og at det derfor endnu ikke kan siges med sikkerhed, hvor personerne kommer fra.

Den chauffør, som fragtede containeren, er ifølge politiet en 39-årig rumæner, som er anholdt. Politiet ved endnu ikke med sikkerhed, om chaufføren kendte til, at der var personer i containeren.

De 25 migranter blev opdaget om bord på fragtskibet "Britannia Seaways", som drives af det danske rederi DFDS.

Skibet stævnede tirsdag ud fra Holland klokken 15.30, men vendte om, efter at de mange blinde passagerer var fundet.

Tirsdag fortalte Gert Jakobsen, informationschef i DFDS, at man tog kontakt til politiet, i det øjeblik man opdagede de blinde passagerer om bord på skibet.

Da skibet med migranterne kom tilbage til den hollandske kaj, ventede politiet på at tage imod dem.

Her blev 23 personer tilbageholdt af politiet efter at have gennemgået en medicinsk undersøgelse, mens to blev bragt til et hospital til behandling.

Ifølge dpa kunne de to, som skulle til behandling, forlade hospitalet igen i løbet af natten.

Episoden med de 25 migranter på fragtskibet følger, efter at man for fire uger siden fandt 39 migranter fra Vietnam omkommet i en lastbil i engelske Essex. Lastbilen var kommet til Storbritannien med færge fra Belgien.