Politi: Fire kvinder og en mand blev dræbt i Kongsberg

- Vi har tidligere været i kontakt med manden - blandt andet har der været tegn på, at han har været relateret til radikaliserede miljøer, siger politichef Ole Bredrup Sæverud.

Politiet siger, at de første gang fik meldinger om en mand med bue og pil, som skød mod folk, klokken 18.13. Kort tid efter var en patrulje på stedet, og politiet besluttede at sende yderligere tre bevæbnede patruljer afsted.

- Klokken 18.18 observerede politiet gerningsmanden, og politiet blev beskudt med pile og mistede kontakten med gerningsmanden, som slap væk, fortæller Bredrup Sæverud på pressemødet.

Manden blev anholdt 18.47. Der er tale om en mand med dansk statsborgerskab. Ifølge politiet brugte gerningsmanden mindst et andet våben ud over bue og pil under angrebet.

Det formodes, at de fem ofre blev dræbt efter klokken 18.18, hvor politiet så gerningsmanden første gang. Personerne blev dræbt over et stort område med flere forskellige gerningssteder. En politimand i civil blev såret under angrebet.

- Han erkender forholdene. At det er ham, som har begået de handlinger, som han er sigtet for, siger politiet.

Det er uklart, hvad mandens motiv var, og det norske politi ved ikke om der er tale om et terrorangreb.

- Vi efterforsker det som drab.

Ifølge VG havde manden fået et tilhold mod at tage kontakt til to nære familiemedlemmer, efter at han havde truet med at dræbe en af dem.

Den 37-årig mand har boet i Kongsberg i flere år.