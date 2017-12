Polens regeringsleder går af - finansminister tager over

Szydlos post som regeringsleder overtages af finansminister Mateusz Morawiecki, som partiet har peget på som afløser.

Ifølge talskvinden trak Szydlo sig under et møde i partitoppen. Det er intentionen, at hun skal fortsætte i en fremtrædende rolle i regeringen. Det blev ifølge AP ikke tydeliggjort hvilken.

AP skriver videre, at der i et stykke tid har været rygter om en regeringsrokade. Kritikere mener ifølge nyhedsbureauet, at rokaden skal fungere som røgslør for en afstemning fredag.

Her skal et reformforsalg, der vil give landets politiske ledelse stor magt over domstolene, til afstemning.

Szydlo er medlem af Lov og Orden-partiet, der ledes af Jaroslaw Kaczynski.

Kaczynski stiftede sammen med sin bror partiet. Broren, Lech Kaczynski, døde i 2010 i et flystyrt ved indflyvning til en luthavn i Smolensk.

Selv om Jaroslaw Kaczynski formelt blot er et menigt medlem af det polske parlament, betragtes han ifølge AP som landets mest magtfulde politiker.

Beata Szydlo overtog premierministerposten i november 2015. Dermed har hun ledet regeringen et år mere, end Mateusz Morawiecki har været finansminister.

Han var indtil 2015 ansat i bankverdenen, inden han blev minister for økonomisk udvikling i Polen. Et år senere blev han forfremmet til finansminister og samtidig en af tre vicepremierministre.

En af finansministerens første store internationale opgaver bliver, når den polske regering 21. december tager imod besøg fra Storbritannien, der er på vej ud af EU.