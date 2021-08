Polens regering kollapser i kølvandet på omstridt medielov

Jaroslaw Gowins konservative parti, Porozumienie (Aftale), har således besluttet at forlade koalitionsregeringen såvel som den fælles parlamentariske gruppe med det regerende PiS-parti (Lov og Retfærdighed).

Det er nu Porozumienies plan at fortsætte som en uafhængig parlamentarisk gruppe, oplyser talsperson Jan Strzek på Twitter.

Med Porozumienies afgang har PiS mistet sit flertal i det polske parlament. Dermed peger alt i retning af en mindretalsregering.

- Det er svært og ubehageligt at regere i sådan en situation, men det er ikke umuligt, siger PiS-talsmand Radoslaw Radoslaw Fogiel ifølge mediet Wirtualna Polska.

Jaroslaw Gowins Porozumienie-parti havde 12 af den regerende koalitionsregerings 232 sæder i parlamentet.

Premierminister Mateusz Morawiecki fyrede tirsdag sin vicepremierminister.

Det skyldtes angiveligt, at vicepremierminister Gowin nægtede at bakke op om en ny medielov, der forbyder ikkeeuropæisk ejerskab af medier i Polen.

Modstandere af loven mener, at den er et forsøg fra PiS' side på at kvæle en tv-station ved navn TVN24, der er kendt for at være kritisk over for regeringen.

Tv-stationen er ejet af det amerikanske medieselskab Discovery.

Den udskældte medielov blev vedtaget i Polens underhus onsdag aften.

Det skete ifølge nyhedsbureauet Reuters med stemmerne 228 for og 216 imod, mens ti parlamentarikere afstod fra at stemme.

Lovforslaget sendes nu videre til behandling i det andet kammer i parlamentet, senatet.

Debatten forud for onsdagens afstemning i parlamentet i Warszawa foregik med råb og skænderier, hvilket tydeliggør den dybe politiske splittelse i Polen.

Tusindvis af polakker har i de seneste dage protesteret mod loven.