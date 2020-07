Polens præsident vil forbyde homoseksuelle par at adoptere

Duda planlægger at bringe lovforslaget for parlamentet mandag.

Det skal være forbudt for homoseksuelle par at adoptere børn.

Præsidentens forslag kommer, en uge før anden runde af præsidentvalget i Polen finder sted 12. juli.

Modkandidat i præsidentvalget, Rafal Trzaskowski, som er borgmester i hovedstaden, Warszawa, siger til det polske nyhedsbureau PAP, at han også er imod, at homoseksuelle par kan adoptere.

LGTB-aktivist Krzysztof Smiszek kritiserer præsident Duda for forslaget. Det er et primitivt forsøg på at mobilisere vælgere, lyder kritikken. Ifølge Smiszek har lovforslaget nemlig ingen chance for at få den nødvendige opbakning i parlamentet.

I den seneste meningsmåling forud for præsidentvalget søndag 12. juli står Duda til at blive siddende som præsident. Han står til 50,9 procent af stemmerne.

Genvalg af Duda er afgørende, hvis det nationalkonservative regeringsparti Lov og Retfærdighedspartiet (PiS) skal kunne implementere sin socialkonservative dagsorden yderligere.

Det gælder blandt andet en retsreform, der har bragt Polen på kollisionskurs med EU, der ser reformen som en undertrykkelse af demokratiet.

Præsident Andrzej Duda er allieret med PiS, som han tidligere var medlem af. Da præsidenten i Polen skal være partiløs, meldte han sig ud efter sejren ved præsidentvalget i 2015.

Rafal Trzaskowski kom sent ind i valgkampen, men han ser ud til at have vundet mange vælgere, som er trætte af Polens isolering i EU og vrede over Dudas troskab over for PiS.

Rafal Trzaskowski befinder sig på midten af det politiske spektrum og har i valgkampen slået på, at han vil forbedre Polens forhold til EU.

Præsidentembedet i Polen, der er for fem år ad gangen, er ikke bare symbolsk. Ud over at have en vis indflydelse i forsvars- og udenrigspolitiske spørgsmål kan præsidenten nedlægge veto mod love besluttet i parlamentet.