Polens parlament vedtager omstridt reform af retssystem

Loven har modtaget alvorlig kritik fra EU's side og vakt bekymring i Bruxelles. Her er det opfattelsen, at loven udvisker magtens tredeling i Polen.

Med 239 stemmer for og 171 imod har underhuset i Polens parlament fredag vedtaget et omstridt lovforslag om ændringer i landets højesteret.

Polens parlament skal fortsat stemme om et andet forslag om, hvordan der skal vælges medlemmer til et nyt nationalt råd, der skal udpege dommere.

De to lovforslag skal også til afstemning i det polske senat, men også her ventes de at gå igennem.

Regeringspartiet, Lov og Retfærdighed (PiS), har det fornødne flertal i parlamentet til at få de omstridte love vedtaget.

Kritikere af loven er bange for, at den vil give regeringspartiet øget kontrol over retssystemet, og at det vil gøre dommere og domstole sårbare over for politisk indflydelse.

Forfatnings- og menneskerettighedseksperter i Venedigkommissionen, der er en rådgivende institution under Europarådet, advarer om, at den planlagte lov er en "alvorlig trussel" mod det polske retssystem.

Lovændringerne vil blandt andet betyde, at pensionsalderen for dommere sættes ned, hvilket betyder, at snesevis af dommere snart skal udskiftes.

Ifølge Venedigkommissionen vil det "sætte hele retssystemets uafhængighed på spil".

Afstemningen i parlamentet kommer efter en anden begivenhedsrig dag i Polen.

Torsdag aften meddelte Lov og Retfærdighed-partiet, at premierminister Beata Szydlo træder tilbage. Hun bliver afløst af den hidtidige finansminister, Mateusz Morawieck.

Nogle af regeringens kritikere ser udskiftningen i regeringstoppen som en afledningsmanøvre, der skal fjerne opmærksomheden fra vedtagelsen af den omstridte lov om landets retssystem.