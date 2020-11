Polen vil teste mink for smitte efter udbrud i Danmark

Polen vil teste for mulig coronasmitte blandt mink og undersøge, om ansatte på landets minkfarme og deres familier kan være blevet smittet med coronavirus.

- Det er højeste prioritet at tjekke sundhedstilstanden blandt dyrene på farmene, skriver Polens landbrugsministerium i en pressemeddelelse.

Derfor skal polske veterinærmyndigheder nu ud og teste mink for smitte på farme i forskellige dele af Polen.

Også ansatte på farmene samt deres familier skal testes.

Polen er sammen med Danmark og Kina et af de største lande inden for minkavl.

Men den polske minkbestand er kun omkring halvt så stor som den danske på omkring 17 millioner mink, inden aflivningerne begyndte i Danmark.

Der har været forskellige meldinger fra Polen om, hvorvidt der allerede er blevet testet for corona blandt mink.

Nogle repræsentanter fra den polske minkindustri har oplyst, at der allerede er foretaget test, og at der ikke er konstateret smitte blandt de polske mink.

Andre har dog oplyst, at der ikke er foretaget test på minkene.

De polske veterinærmyndigheder oplyser i en e-mail til nyhedsbureauet Reuters, at der ikke er konstateret smitte blandt polske mink. Men veterinærmyndighederne undlader at svare på, om minkene er blevet testet.

I London opfordrer den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, til at man på internationalt plan tager minkproduktionen op til fornyet overvejelse.

Han hentyder til, at der bør indføres et forbud mod minkproduktion, skriver Reuters.

- Der er på internationalt plan grund til af sundhedsårsager at se på spørgsmålet om minkavl, som vi forbød i Storbritannien for to årtier siden, siger Hancock.

Den britiske sundhedsminister har tidligere advaret om "alvorlige" konsekvenser, hvis den muterede coronavirus spreder sig. Han tilføjer dog, at han anser risikoen for at være lille.

Storbritannien har indført karantæne for indrejsende fra Danmark.

På verdensplan slås 60 millioner mink ihjel hvert år på grund af deres pels.