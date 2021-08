Polen vil med grænsehegn til Hviderusland stoppe migranter

En polsk grænsevagt foran en gruppe migranter i Usnarz Gorny i det nordøstlige Polen ved grænsen til Hviderusland. Det drejer sig om afghanere, der ønsker at komme ind i EU. Polen og det øvrige EU anklager Hviderusland for at fungere som en gennemgangslejr for migranter til EU for at hævne sig på EU-sanktioner.

Foto: Wojtek Radwanski/Ritzau Scanpix