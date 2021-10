Polen vil lede efter løsninger i stor retsstrid med EU

Men man vil forsøge at finde en løsning i striden med EU om en nylig afgørelse fra landets øverste domstol, forfatningsdomstolen.

Det siger Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, forud for et EU-topmøde i Bruxelles torsdag.

Striden mellem Polen og EU er taget til, efter at forfatningsdomstolen i en afgørelse har meddelt, at EU-lov ikke altid har forrang for den polske forfatning.

Det går imod EU's traktater. Og Polen har siden mødt heftig kritik fra både EU-Parlamentet, EU-Kommissionen og de øvrige medlemslande.

Det var det polske regeringsparti, Lov og Retfærdighed (PiS), som bad forfatningsdomstolen om at tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt EU-lov eller den polske forfatning står øverst.

Siden har premierministeren forsvaret afgørelsen. Det gjorde han tirsdag under en debat i EU-Parlamentet.

Og forud for topmødet siger han igen, at Polen ikke vil acceptere, at EU-Kommissionen eller EU-Domstolen bestemmer på områder, som ifølge ham hører under nationale kompetencer.

Han tilføjer, at Polen respekterer, at EU-lov har forrang over polsk lov på visse områder, men altså ikke alle.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, går til den polske EU-strid med en forsonende indstilling.

- Retsstatsprincippet er en nøglesten i EU. På den anden side må vi finde veje og muligheder for at komme sammen igen, siger hun på vej ind til mødet.

Mødet formodes at blive Angela Merkels sidste som forbundskansler, da en ny tysk regering er under dannelse.

Det er ifølge flere optællinger Merkels 107. EU-topmøde. Og ofte er det hende, der er blevet kigget på, når man har ønsket at finde et kompromis i de store konflikter.

Forud for mødet forsøgte den franske præsident, Emmanuel Macron, også at gå den forsonende vej. Han mødtes med den polske premierminister i lufthavnen, hvor han gav udtryk for sin bekymring.

Han opfordrede samtidig den polske premierminister til at gå i dialog med EU-Kommissionen for at finde en løsning.