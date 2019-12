Polen står i vejen for samlet signal om klimaneutralt EU

Flere og flere lande har tilsluttet sig målet i løbet af året. Men det meget store flertal af EU's stats- og regeringschefer må natten til fredag sande, at 2019 ikke blev året, hvor man kan sende et stærkt signal fra et samlet EU.

Polen vil ikke være med.

- Polen er blevet undtaget fra et princip om at være klimaneutral i 2050, skriver Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, på Twitter efter mødet.

Det bekræftes af EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, som onsdag havde fremlagt en stor klimaplan - Den Europæiske Grønne Aftale - hvori kernen er målet om et klimaneutralt EU i midten af dette århundrede.

- Dette land (Polen, red.) har brug for mere tid til at overveje detaljerne, siger von der Leyen efter mødet.

EU-landene vil på et topmøde i juni 2020 igen drøfte Polens eventuelle tilslutning til aftalen.

Undervejs på topmødet foreslog Polen ifølge diplomater et kompromis, hvor Polen modsat de øvrige medlemslande skulle være klimaneutralt i 2070. Det var der ikke opbakning til.

EU-præsident Charles Michel valgte, netop som mødet sluttede, at udsende en besked om, at EU-landene var enige om 2050-målet. Han undlod helt at nævne, at et stort medlemsland ikke ville være med.

Før mødet i Bruxelles blokerede tre lande for en aftale - Polen, Ungarn og Tjekkiet.

Men i løbet af aftenen lykkedes det flertallet af medlemslande at overbevise de skeptiske lande - dog ikke Polen - med løfter.

Tjekkiet var et af de lande, som før topmødet udtrykte størst skepsis. Det var især en bekymring over atomkraft, som gjorde, at premierminister Andrej Babis ikke ville være med.

Men Babis fik en forsikring om, at Tjekkiet også fremover kan have en energisammensætning med atomkraft.

Sveriges statsminister, Stefan Löfven, bekræfter natten til fredag, at aftalen gælder for alle EU-landene - bortset fra Polen. Det fremgår af den tekst, man har forhandlet sig frem til.

- De øvrige 26 lande er nu enige om klimamålet for 2050. Det står i konklusionerne, at det er det, som gælder, men at et enkelt land ikke er parat, siger Löfven.

Modsat de øvrige stats- og regeringschefer ønskede den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), ikke at kommentere aftenens møde.