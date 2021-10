Polen forlænger nødretstilstand ved kriseramt grænse

Det sker på et tidspunkt, hvor landet ellers bliver kritiseret for at lade migranter dø på strækningen mellem de to nationer.

Forlængelsen blev godkendt med 237 stemmer for og 179 imod. 31 parlamentarikere afstod fra at stemme ved afstemningen, der blev sendt på direkte tv.

Polen har de seneste måneder sendt tusindvis af soldater til grænsen. Her har de opsat pigtrådshegn og indført andre tiltag for at forhindre migranter i at komme ind i landet.

Journalister og nødhjælpsarbejdere har samtidig fået forbud mod at opholde sig i flere grænseområder.

Flere ngo'er har på det seneste advaret om, at migranter i området står over for en humanitær krise, i takt med at vinteren trænger sig på, da flere af dem er henvist til at overnatte i lokale skove uden de store forsyninger.

Alene de seneste to måneder har fem migranter mistet livet langes grænsen mellem EU og Hviderusland.

Polens indenrigsminister, Mariusz Kaminski, sagde tidligere på ugen, at mange af de migranter, der forsøger at komme ind i Polen, har forbindelser til "radikale grupper og kriminelle".

Ifølge ministeren har 11.500 personer forsøgt at krydse grænsen fra Hviderusland i år. 1500 af dem er blevet anholdt i Polen.

Den polske regering beskylder Hviderusland for bevidst at sende migranter til grænsen som hævn for de sanktioner, det hviderussiske styre er underlagt af blandt andet EU.

Omvendt er Polen blevet beskyldt for ikke at ville lade migranter søge asyl i landet, og for at tvinge dem tilbage over grænsen til Hviderusland.

På grund af situationen opfordrede EU's kommissær for indre anliggender, Ylva Johansson, mandag Polen til at være mere åben omkring, hvad der sker ved grænsen.

- Jeg er meget bekymret omkring det faktum, at folk er døde ved grænsen. Det er meget vigtigt at få undersøgt, og de polske myndigheder har sagt, at de vil undersøge, hvad der er sket, sagde hun.