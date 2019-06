EU's stats- og regeringschefer formåede torsdag ikke at nå til enighed om, at unionen skal være klimaneutral i 2050, men landene blev dog enige om at støtte FN-klimaaftalen fra 2015 med et mål om en maksimal temperaturstigning på 1,5 grader celsius.

Polen blokerer stort klimamål for Europa

For anden gang på tre måneder måtte EU's stats- og regeringschefer torsdag sande, at der ikke er enighed om klimaneutralitet i 2050 - til aktivisters skuffelse.

Polen stod åbent frem og indkasserede både tæsk og ros for at blokere bestræbelser på at sikre et klimaneutralt EU i 2050 på et topmøde torsdag og natten til fredag.

