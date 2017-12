Polen beskylder EU for grundløst angreb på regeringen

EU-Kommissionen iværksatte tidligere onsdag en proces mod Polen, som er uden fortilfælde i det europæiske samarbejde.

Den betyder, at Polen kan pålægges sanktioner og i yderste konsekvens fratages sin stemmeret i EU's ministerråd.

Baggrunden er, at Polen ifølge kommissionen bryder med EU's bestemmelser om uafhængige domstole.

Den polske regering beskyldes for at arbejde for politiske udnævnelser af dommere.

En talskvinde for premierminister Mateusz Morawiecki siger, at den polske regeringsleder er klar til at drøfte Polens retssystem på et møde med EU-Kommissionen i januar, hvis et sådan møde kommer i stand.

Mazurek siger, at aktiveringen af artikel 7 måske kan føres tilbage til, at Polen ikke vil modtage muslimske flygtninge.

Den polske regering får onsdag eftermiddag støtte fra regeringen i Ungarn.

Her siger viceudenrigsminister Zsolt Semjen, at EU ved at aktivere atombombe-paragraffen - artikel 7 - alvorligt krænker Polens suverænitet.

Ungarns regering er selv under anklage fra EU for at underløbe demokratiet.