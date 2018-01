Polariserende præsident er favorit ved valg i splittet Tjekkiet

Særligt et par politikere deler vandene og magten i tjekkisk politik. Den ene af de to er på valg fredag og lørdag, hvor tjekkerne skal stemme i første runde af præsidentvalget.

De to udgør et kontroversielt par i det politisk splittede Tjekkiet.

Milliardæren Andrej Babis siger, at han vil stemme på 73-årige Zeman, fordi han ifølge ham er ærlig og erfaren inden for forsvars- og indenrigspolitik.

Det sker, på trods af at Zeman ifølge Babis har en "polariserende" effekt på det tjekkiske samfund. Det samme kan siges om premierministeren, som ikke kan finde flertal for sin politik i landets parlament.

Det tjekkiske præsidentskab er primært repræsentativt og ceremonielt, men det spiller en vigtig rolle i forhold til, hvem der kan danne regering. Derfor har Babis brug for Zeman.

Babis' parti, ANO, vandt mere end dobbelt så mange mandater end nogen andre partier ved valget i oktober. Partiet kunne dog ikke mønstre et absolut flertal uden støtte fra andre partier.

Indtil videre har Zeman bakket op om Babis' forsøg på at danne en regering, selv om ingen partier vil samarbejde med den kontroversielle politiker, der især er imod EU og indvandring.

- Jeg ser Zeman som en stærk personlighed, der har en polariserende effekt på samfundet, men som ikke stjæler, som har resultater, som holder sit ord og i modsætning til andre politikere ikke lever af politik, men for politik, sagde Babis torsdag.

Zeman er foran i meningsmålingerne, men han kan møde hård modstand, hvis han ikke vinder første runde af valget stort, spår følgere af tjekkisk politik.

Hans partnerskab med Babis drejer sig især om skepsis over for EU og indvandring. Som præsident har Zeman desuden forsøgt at forbedre forholdet til Rusland og Kina i stedet for at skele mod EU og Nato.

De sidste meningsmålinger inden valget viser, at den største konkurrent efter alt at dømme er den uafhængige akademiker Jiri Drahos.

Hvis Zeman skulle tabe valget, får Babis sandsynligvis noget sværere ved at overleve som premierminister. Han står over for et mistillidsvotum, som han får svært ved at vinde.

Hvis han taber den afstemning, har Zeman dog lovet ham en ny mulighed for at danne regering.

Babis bliver efterforsket for svindel med EU-midler. Han erklærer sig dog uskyldig.