Polakker spærrer gader i protest mod ny abortlov

Demonstrationerne kommer i kølvandet på, at forfatningsdomstolen i Polen 22. oktober besluttede, at abort af fostre med misdannelser er forfatningsstridigt.

Dermed blev der banet vej for en yderligere stramning af Polens abortlovgivning, der i forvejen er en af Europas mest restriktive.

Når stramningerne træder i kraft, vil det kun være tilladt at få en abort, hvis graviditeten er et resultat af voldtægt eller incest, eller hvis den udgør en risiko for morens liv eller helbred.

Siden kendelsen har demonstrationer udviklet sig til bredere protester mod landets regering. Søndag præsenterede hovedarrangøren bag demonstrationerne, Nationwide Women's Strike, sine krav.

Listen inkluderer fri abort, respekt for LGBT+-rettigheder, mere finansiering til sundhedspleje, en klarere adskillelse af kirke og stat og støtte til blandt andre handicappede.

- Nu handler det ikke kun om abort, det handler om, hvordan folk lider, og hvordan regeringen har svigtet, siger Magda, en af demonstranterne, til nyhedsbureauet Reuters.

Tidligere mandag gentog Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, sin opfordring om at stoppe protesterne for at forhindre smittespredning med coronavirus.

- Lad os sætte os til forhandlingsbordet. Lad ikke vores konflikter finde sted på gaden og sprede coronavirusset, skrev Morawiecki på sociale medier mandag ifølge dpa.

Regeringen forventes at offentliggøre forfatningsdomstolens afgørelse mandag i sit officielle skrift, hvilket betyder, at den vil træde i kraft. Det skriver Reuters.

Mandag aften er dette endnu ikke sket.