Polakker nedlægger arbejdet i protest mod ny abortlov

Tusindvis polakker er onsdag aften gået på gaden for at demonstrere mod en kommende skærpelse af landets abortlovgivning.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Lokale medier skriver, at flere arbejdstagere - både mænd og kvinder - har nedlagt arbejdet for at deltage i demonstrationerne, der nu har stået på i en uge.