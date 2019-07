Polakker fængslet for moderne slaveri i Storbritannien

De britiske myndigheder er ved at optrævle et kæmpemæssigt kriminelt netværk, som har holdt hundredvis af personer som moderne slaver. Otte personer, som oprindeligt kommer fra Polen, er blevet dømt i sagen.

Ifølge anklagen er omkring 400 ofre blev tvunget til at arbejde for minimale lønninger, mens personer i netværk tjente over to millioner pund (op mod 17 millioner kroner), mens de levede et luksusliv.

Sagen har været mørklagt, men den britiske presse fik fredag tilladelse til at skrive om sagen.

Netværket udnyttede hjemløse, tidligere straffede og alkoholikere i Polen. De blev lokket til Storbritannien med løfter om vellønnede job.

Nogle af ofrene endte med at tjene under syv kroner om dagen, mens de levede under ubeskrivelige forhold.

De otte dømte - fem mænd og tre kvinder - er blevet fundet skyldige i at have forbrudt sig mod love mod moderne slaveri og hvidvaskning af penge.

Nævninger har i to separate retssager i Birmingham hørt vidneudsagn fra over 90 vidner og med indikationer om, at mindst 350 andre var blevet smuglet ind i landet af netværket.

Ofre har under retssagen fortalt, at de ikke havde adgang til rindende vand og måtte bade i en kanal, og at de måtte lappe utætte toiletter med tæpper og lagner. Mad har de fået fra suppekøkkener, fordi de ikke tjente penge nok til at købe mad.

Nogle af ofrene blev sendt til England samme dag, som de blev løsladt fra fængsler i Polen, og indkvarteret i rottebefængte og overfyldte landejendomme. En del blev sat til at arbejde på kyllingefarme og genbrugsanlæg.

De yngste af ofrene var i teenagealderen og de ældste var over 60 år.

Dommer Mary Stacey sagde ved afslutningen af den første sag, at menneskesmuglerne havde "nedværdiget deres medmennesker" på en "fuldstændigt uacceptabel måde". Hun afsagde fængselsdomme på op til 11 år.

Hun bemærkede, at opfattelsen af, at slaveri er ophævet i Storbritannien, ikke er rigtig.

- Det er den barske sandhed, at denne praksis fortsætter - her i Storbritannien - i mange tilfælde skjult lige for øjnene af os.