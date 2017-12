Polak bag dristig flugt fra nazistisk dødslejr er død

Kazimierz Piechowski døde fredag i havnebyen Gdansk.

Han var en bare 144 fanger, som formåede at bryde ud fra den berygtede udryddelseslejr og overleve.

Flugten var så dristig, at den senere dannede grundlag for en BBC-dokumentar, hvor Piechowski selv medvirkede.

I et interview med The Guardian i 2011 fortalte Kazimierz Piechowski om selve flugten 20. juni 1942.

Sammen med tre medfanger stjal Kazimierz Piechowski først SS-uniformer og våben samt lejrkommandantens bil.

Derefter kørte de i bilen - en elegant Steyr 220 - mod udgangen.

- Vågn op, dit fjols, skreg Kazimierz Piechowski på tysk til en skræmt vagt, som foran sig så fire bevæbnede SS-officerer i kommandantens åbne køretøj.

- Åben eller jeg åbner dig!, beordrede den falske officer.

Vagten hævede bommen, og bilen passerede og kørte bort.

Kazimierz Piechowski var som teenager blevet overført til Auschwitz allerede i juni 1940 og fik fangenummer 918.

Efter flugten sluttede han sig til en polsk modstandsgruppe.

Som en af de første kunne Piechowski desuden forsyne den polske modstandsbevægelse i udlandet med oplysninger om nazisternes grusomheder i Auschwitz.

Han undgik at blive taget til fange igen, men hans problemer var ikke forbi. Da Polen efter krigen blev et kommunistisk land, fik han i 1947 en fængselsdom på ti år for at have tilsluttet sig hjemmeværnet.

Efter syv år blev han løsladt. Da var han 33 år.

- Jeg tænkte, de har taget hele min ungdom, fortalte han til The Guardian.

Senere uddannede han sig til ingeniør, og da det kommunistiske styre kollapsede i 1989, begyndte han at rejse verden rundt med sin hustru, Iga.

Kazimierz Piechowski har skrevet to bøger om sit dramatiske liv og flugten fra Auschwitz, hvor over 1,1 million mennesker omkom eller blev dræbt mellem 1940 og 1945. Hovedparten europæiske jøder.