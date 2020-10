Lokale myndigheder afspærrer området omkring Notre Dame-kirken i Nice efter knivangrebet. Den franske indenrigsminister, Gerald Darmanin, oplyste på sin twitterprofil, at han havde indkaldt til et krisemøde i kølvandet på angrebet.

Pludselig forsvandt stilheden i kirken

Torsdag blev Frankrig atter ramt af terror. Tre mennesker blev myrdet i et knivangreb i en kirke i Nice. "Frankrig er under angreb," fastslår præsident Macron.

To personer fik skåret halsen over, mens en tredje fik skåret hovedet af under angrebet. Flere andre i kirken blev såret af manden.

Derefter begyndte rædslerne. Manden gik til angreb på de tilstedeværende i kirken. De var kommet for at bede.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her