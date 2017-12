Plastpartikler findes i fire af fem norske blåmuslinger

Det er Norsk Institutt for Vannforskning (Niva), som står bag undersøgelsen, skriver avisen VG. Den er udarbejdet på vegne af Miljødirektoratet.

- Mikroplasten findes nok overvejende i dyrets fordøjelsessystem. Men da vi spiser hele blåmuslingen, kan mikroplast havne på norske middagsborde, siger direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Man har taget 13 prøver og undersøgt 252 blåmuslinger, hvoraf de 193 indeholdt mikroplast.

Forsker Amy Lusher, som har skrevet rapporten for Niva, fortæller til VG, at man ved meget lidt om konsekvenserne af at spise mad med mikroplast.

- Der er en stigende bevidsthed om dette problem. Der er stigende bekymring for konsekvenserne af, at vi spiser blåmuslinger med plast i, siger Amy Lusher.

Miljøeksperter har længe udtrykt bekymring over mængden af plastpartikler i verdens have.

Et langtidsstudium af plastpartikler i Østersøen viste dog for nylig, at mængden ikke har ændret sig de seneste 30 år. Svenske SVT rapporterede om rapporten i november.

I havet omkring Bornholm i den sydlige del af Østersøen var forekomsten af plastpartikler lige så stor i 1987, som den er i dag.

I samme periode er anvendelsen af plastik i landene omkring Østersøen tredoblet.

- Det overraskende er, at mængden af plastik i fisk har været helt konstant i løbet af de seneste 30 år, sagde Torkel Gissel Nielsen, professor ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU), i november.

Han var en af forskerne bag det dansk-tyske studie, som blev publiceret i det videnskabelige tidsskrift Science of the Total Environment.